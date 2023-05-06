Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров «шантажом» заставили Минобороны России возобновить поставки боеприпасов «вагнеровцам». Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

«Пригожин и Кадыров, вероятно, фактически шантажировали МО РФ, чтобы оно выделило ресурсы силам «Вагнера» в Бахмуте (город в Донецкой области Украины – ред.), угрожая вывести чеченские силы Кадырова из других частей театра военных действий, чтобы сменить силы «Вагнера» в Бахмуте», - говорится в отчете.

Аналитики назвали совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу «очевидно успешными», и это также указывает на то, что командующий российским Генштабом Валерий Герасимов на самом деле не контролирует все российские силы в Украине, несмотря на то, что является номинальным командующим театром военных действий.

В Институте изучения войны также высказывают мнение, что способность Пригожина и Кадырова «существенно влиять» на решения военного командования РФ зависит от готовности президента РФ Владимира Путина «их умиротворить», а также от «уверенности в их силах».