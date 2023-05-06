Чавушоглу: Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг

Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Lider Haber.

Он подчеркнул, что осуждение Западом применения в Карабахе БПЛА турецкого производства связано именно с этим: "В то же время он (Запад) поощряет применение нашей техники в Украине".

Чавушоглу сказал, что Турция в любом вопросе прежде всего учитывает свои интересы: "Мы не слушаем Запад. Разрыв отношений с Россией, введение санкций против этого государства не идет нам на пользу, наоборот, вредит".