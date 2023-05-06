Группа сторонников террористической организации РКК устроила провокацию на избирательном пункте в Амстердаме, организованном для граждан Турции, голосующих за рубежом на выборах 14 мая, передает агентство Anadolu.

Сообщается, что группа пособников РКК напала на наблюдателей в момент закрытия избирательного участка в конгресс-центре Rai. В числе пострадавших – функционеры партий «Зеленых» и «Левого будущего».

Сотрудники службы конгресс-центра вызвали полицию, которая применила силу против участников провокации. В ход были пущены дубинки и собаки.