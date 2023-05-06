Ильхам Алиев помиловал и замминистра культуры
Бывший заместитель министра культуры Азербайджана Рафик Байрамов помилован сегодня в рамках исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева о помиловании ряда осужденных лиц.
17 августа 2021 года Рафик Байрамов был приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки в размере 1,8 млн манатов. Решением Бакинского апелляционного суда срок его заключения был сокращен до 4,5 лет.
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