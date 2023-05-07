Обвиняемый в покушении на Прилепина арестован

Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова, обвиняемого по делу о теракте против писателя Захара Прилепина, сообщила Генпрокуратура России.

Пермякову предъявлено обвинение в теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. Его машину взорвали под Нижним Новгородом: сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. У Прилепина диагностирована тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Писателя успешно прооперировали.