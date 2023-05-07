Самая массированная за всю войну атака на Киев

Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал ночную атаку дронов российской армии на Киев самой массированной за время военных действий.

По его словам, силы украинской ПВО сбили все 36 дронов, которые россияне направили на мирные кварталы Киева.

«Это была самая массированная атака на наш город за время военных действий. Почти 60 дронов вылетели в направлении Украины, 36 из них были в направлении нашего города. Хочу поблагодарить силы ПВО, которые сбили все 36 дронов. Часть этих дронов, обломки, упали на жилые дома в некоторых районах. Слава богу, никто не погиб, но пять человек получили травмы, двое из них находятся в больнице. Еще раз спасибо силам ПВО: если бы они не работали, жертв было бы намного больше», – сказал Кличко.