Турция проложит под Босфором уникальный тоннель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о реализации проекта Большого стамбульского тоннеля. Такое заявление президент Турции сделал на митинге в Стамбуле.

«Мы реализуем проект Большого стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который будет проходить под Стамбульским проливом (Босфор) после «Мармарай» и Евразийского тоннеля», - сказал глава турецкого государства.

Президент Турции отметил, что Большой стамбульский тоннель соединит 11 различных железнодорожных линий мегаполиса. Ежегодно им будут пользоваться 6,5 млн человек.

Планируется, что Большой Стамбульский тоннель будет трехэтажным, что также сделает его уникальным - первым в мире подобным проектом.