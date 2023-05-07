У Зеленского ответили, что будет со статусом Крыма

После освобождения Крыма у него, вероятнее всего, отберут автономный статус. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, существование автономий в составе унитарного государства является питательной средой для сепаратистских настроений.

«Очевидно, что получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне», – заявил Подоляк.