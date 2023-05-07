Посол Украины в Азербайджане написал в haqqin.az: «О фашизме вчера и рашизме сегодня»

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Представляем вниманию читателей haqqin.az авторскую статью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского, посвященную Дню памяти. Вместе с украинским народом мы помним и чтим! * * *

Ежегодно 8 мая в День памяти и примирения чтят всех, кто встал на борьбу с нацизмом и всех жертв Второй мировой войны. Мы должны помнить и уважать отвагу тех, кто оказывал мужественное сопротивление тоталитарной машине зла. Этот день – это своеобразное напоминание о том, какой высокой является цена войны. А это – миллионы погибших на поле боя, в концлагерях и на принудительных работах, навеки сломанные человеческие судьбы и невыразимая боль.

Разные народы в составе антигитлеровской коалиции противостояли этому злу. Каждый такой народ имеет собственную историю борьбы в той войне, но общую историю победы. Общие потери военных и гражданского населения во время войны по разным данным составляют от 50 до 75 миллионов человек. Из них от 8 до 10 миллионов – украинцы, это почти четверть всего населения Украины того времени. Мы никогда не забудем вклад своего народа в победу над нацизмом и никому не позволим нивелировать роль украинцев в этой победе.

В этой связи мы решительно осуждаем попытки путинской России присвоить себе победу над нацизмом. Мы подчеркиваем, что ни одна нация не может претендовать на исключительную роль в разгроме нацизма. День памяти и примирения символизирует не триумф победителей над побежденными, а служит напоминанием о страшной катастрофе и предостережением, что нельзя решать сложные международные проблемы силой, ультиматумами, аннексией. Важнейшим итогом войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его всеми мирными средствами. Наша память является предохранителем от того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Именно поэтому украинцы выбрали европейскую модель памяти под лозунгом "Никогда снова" вместо российской манипуляции - "Можем повторить".

Сегодня Россия рушит систему международных отношений после Второй мировой войны. Кремль подрывает международный мир и безопасность, развязав против суверенного государства и свободного народа наибольшую континентальную войну в Европе со времен Второй мировой войны.

Украинцы, как и тогда, так и сегодня, не хотели войны. Нам не нужно чужого, мы никогда не навязывали свои принципы и политику. Мы – миролюбивая нация, ценящая свою свободу и независимость, любящая родную землю, и мы будем ее защищать всеми возможными средствами. Для украинцев сегодняшняя война – это борьба за существование украинской нации.