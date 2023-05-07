Прогноз погоды на завтра
9 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки, порывистый северо-западный ветер сменится днем северо-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью +10...+15°С, днем - +17...+22°С. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 %.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, ветер умеренный, западный.
Температура воздуха составит ночью +10...+15°С, днем - +21...+26°С, в горах ночью +2...+7°С, днем - +7...+12°С.