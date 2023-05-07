Турецкая компания ASELSAN занимается разработкой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с «меняющейся формой». Вскоре будет налажено серийное производство. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на компанию ASELSAN.

Исследовательские работы в рамках создания «меняющего вид» БПЛА планируется завершить в июле, после чего начнется этап производства.

В рамках проекта были разработаны воздушное судно и пусковая установка, проведены тестирования, а также успешные летные испытания. БПЛА можно запускать как со стационарных, так и с мобильных платформ.