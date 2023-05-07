Турция разработала новый вид дронов Фото
Турецкая компания ASELSAN занимается разработкой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с «меняющейся формой». Вскоре будет налажено серийное производство. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на компанию ASELSAN.
Исследовательские работы в рамках создания «меняющего вид» БПЛА планируется завершить в июле, после чего начнется этап производства.
В рамках проекта были разработаны воздушное судно и пусковая установка, проведены тестирования, а также успешные летные испытания. БПЛА можно запускать как со стационарных, так и с мобильных платформ.
Инженеры ASELSAN разработали БПЛА таким образом, чтобы он мог осуществлять быстрый взлет с движущихся транспортных средств.
ASELSAN в рамках проекта разработал систему 5 пусковых установок, которую можно использовать на передвижных транспортных средствах. БПЛА оснащен 4 камерами и за короткое время способен подняться на высоту до 200 метров. По завершении стадии производства БПЛА планируется применять для разведки и наблюдения.
Отмечается, что «меняющий вид» БПЛА также был представлен на крупнейшем в мире фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.