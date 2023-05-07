Индия планирует развивать с Арменией оборонное сотрудничество

Сотрудничество в оборонной сфере и фармацевтике является одним из перспективных направлений двустороннего взаимодействия Армении и Индии. Об этом заявила посол Индии в Ереване Нилакши Саха Синха. Ее слова приводят армянские СМИ.

"Взаимоотношения между Арменией и Индией дружеские и очень теплые. Вы знаете, что наши страны объединяет многовековое взаимодействие", - сказала Синха.

В начале марта находившийся в Индии с рабочим визитом начальник Генерального штаба ВС РА Эдуард Асрян обсудил с индийским коллегой Анилом Чауханом возможности расширения сотрудничества между Арменией и Индией в сфере обороны, напомнили армянские СМИ.