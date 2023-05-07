Несколько дней назад haqqin . az представил видеобеседу азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева с американским политологом, экспертом Джеймстаунского Фонда Владимиром Сокором. В студии haqqin . az американский политолог представил на суд зрителей свою аналитическую выкладку по ситуации вокруг Молдовы и Украины в связи с российским вторжением.

- Господин Сокор, журналисты haqqin.az неоднократно обращались к Вам как к известному американскому аналитику, эксперту с просьбой прокомментировать различные ситуации. Причем не только по Южному Кавказу. Вы также являетесь очень известным экспертом по Молдове и аналитиком ситуаций, возникающих на протяжении последних десятилетий в Восточной Европе. Поэтому мы использовали предоставившуюся возможность, чтобы пригласить Вас в нашу студию и побеседовать о непростой ситуации, складывающейся не только у нас, на Южном Кавказе, но и в Украине, Молдове и других постсоветских странах. Я не просто так заговорил о Молдове: знаю, что Вы родом из Румынии и долгое время работали в этой стране. По этой причине Вам не понаслышке известно об этнополитических и межконфессиональных конфликтах на территории Молдовы, в которые, соответственно, была вовлечена и Румыния.

Почему я хочу начать нашу беседу именно с ситуации в Молдове? Дело в том, что в последнее время заявления и формулировки российских политических лидеров и представителей правительства в отношении этой страны приобретают все более угрожающий характер.

Первым «выстрелил» министр иностранных дел Лавров, открыто заявивший, что «наша следующая цель — Молдова». Затем очень жесткое заявление озвучил бывший президент и премьер-министр РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, заявивший, что такое государство, как Молдова, в природе не существует. И совсем уж нелицеприятно, я бы сказал, оскорбительно, высказался депутат Госдумы Константин Затулин, открыто призвавший политическое руководство России перенести войну с Украины на территорию Молдовы.

В то же время отмечу, что в Кишиневе эту агрессию приняли с большим достоинством. Как Вы знаете, было выслано несколько российских дипломатов, а президенту Татарстана даже запретили въезд на территорию Молдовы. Насколько реальными с точки зрения угроз, опасностей и вызовов являются заявления российских политиков? Действительно ли Молдове угрожает опасность, о которой они говорят?

- Молдова не является приоритетом для России и не представляет для нее сверхважную геополитическую значимость. В отличие от других стран, скажем, от Азербайджана, Украины и даже Беларуси, Молдова расположена в стороне от важных стратегических маршрутов.

Контроль над Молдовой не дает России никаких существенных стратегических преимуществ. Молдова не располагает природными ресурсами и, самое главное, не имеет общей границы с Россией. До войны в Украине Россия пыталась не брать Молдову под контроль, стремясь лишь получить гарантии, что Кишинев останется нейтральной зоной между Россией и Западом. Россия также хотела установить в Молдове коалиционное правительство с участием пророссийских партий. И поскольку Россия не планировала поддерживать Молдову экономически, она хотела разрешить Молдове получать экономическую помощь от Евросоюза, но при этом Кишинев, в свою очередь, должен был уважать интересы России. Какие именно?

России, в первую очередь, надо было удержать Приднестровье, не допустить урегулирования приднестровского конфликта, а также сохранить там постоянное и безоговорочное присутствие своих войск. Россия определяет нейтралитет Молдовы как отказ от вступления в Евросоюз и, конечно же, от вступления в НАТО и воссоединения с Румынией. Нейтралитет — это также отсутствие каких-либо близких отношений с Соединенными Штатами в военной сфере или в сфере безопасности. Все это является российской интерпретацией нейтралитета Молдовы, который она сохраняет согласно своей Конституции. При этом важно учесть, что данный нейтралитет был провозглашен в одностороннем порядке и не признан на международном уровне. Таким образом, нейтралитет Молдовы является незащищенным, непризнанным, негарантированным и к тому же демилитаризованным, поскольку у Молдовы нет своей армии и она не сможет противостоять атаке русских, если они нападут.

Россия также требует привилегированного статуса для русского языка. Таким образом, интересы России в Молдове включают в себя создание «серой» зоны, наличие пророссийских сил в правительстве и нейтралитет Кишинева. Последние угрозы в адрес Молдовы являются российской реакцией на фундаментальные изменения в позиции правительства.

Президент Молдовы Майя Санду и ее партия выиграли выборы, избегая всякой критики в адрес России. Это была просчитанная электоральная стратегия, поскольку победить на выборах на антироссийской платформе было невозможно. Критика в адрес России — это гарантия поражения. В этом отличие Молдовы – страны, в которой даже люди, говорящие на родном языке, благосклонно относятся к России. Не говоря уже об огромном числе русскоговорящих граждан страны.

Их позиция заключается в изначальном отторжении идеи враждебного отношения к России. Большинство граждан Молдовы является управляемым населением со слабо развитым чувством государственности. Национальное самосознание в Молдове развито слабо. В отличие от Азербайджана, Грузии, Украины… Так было всегда. Молдаване относятся к России с уважением и страхом. Поэтому прозападное правительство и центристский президент в своей предвыборной стратегии никогда не критиковали Россию – иначе они бы просто не пришли к власти. Санду и ее единомышленники настаивали на том, что можно одновременно и дружить с Россией, и следовать курсу евроинтеграции. Отмечу, что правительство во главе с Майей Санду, по сути, является первым прозападным руководством Молдовы с 1991 года. Но они также должны учитывать внутриполитическую ситуацию и быть очень и очень осторожными. Их стратегия оказалась успешной для обретения власти, но малоэффективной в условиях экономического спада, постковидной реальности, энергетического и финансового кризисов.

Абсолютно прозападное правительство Майи Санду не смогло улучшить положение населения, и потому пророссийские партии стали угрожать правительству. В стране действуют две пророссийские партии - Социалистическая, возглавляемая экс-президентом Игорем Додоном, и еще одна пророссийская партия.

- Еще можно отметить коммунистов во главе с Ворониным...

- Да, но это очень маленькая партия. Она связана с Социалистической в электоральном блоке. Но есть еще одна крупная партия во главе с молодым миллиардером Иланом Шором, который скрывается от правосудия. Он постоянно угрожает правительству проведением уличных демонстраций.

- Это тот, кто украл из госбюджета один миллиард долларов? Самая, наверное, крупная афера в истории страны…

- Да, абсолютно верно, он участвовал в этой афере. И действовал в союзе с Владимиром Плахотнюком, фактически лидером Молдовы на тот момент. Итак, эти две партии - крупная Социалистическая и партия Илана Шора угрожают свергнуть правительство путем уличных протестов. Поэтому кабинет Майи Санду изменил отношение к России и занял критическую позицию. Более того, он стал нападать на Россию. Ибо если попытки организовать внутренний путч увенчаются успехом, Россия вторгнется в Молдову.

- Но каким образом? Ведь общих границ у стран нет.

- Все верно, благодаря Украине Молдова защищена.

- Именно поэтому Кремль связывал большие надежды с прорывом по южному флангу. Они пытались захватить Николаев и выйти на Одессу, чтобы открыть для себя коридор в Молдову. Но эти планы рухнули. Так как они намереваются вторгнуться в Молдову сейчас?

- Да, вы правы, на данный момент план России провалился, и пока существует Украина, она изолирует Россию от Молдовы и лишает ее возможности напасть. Но это сегодня, а завтра все может измениться. Я не думаю, что Украина победит в войне с Россией. Я ожидаю поражения Украины. Русские сохранят Крым и оттуда будут угрожать Молдове, например, путем осуществления вертолетных или морских десантных операций от Крыма до Одессы.

- Но согласитесь, что в Молдове Россия и пророссийские силы могут рассчитывать приблизительно на 30 процентов электората. То есть на треть, а может, и больше. Я скрупулезно изучал ситуацию в Молдове в период «горячей фазы» российско-украинской войны, когда нависала опасность над Николаевым и существовала реальная угроза захвата Одессы. В тот период я находился в Молдове.

30 процентов пророссийского электората Молдовы сосредоточены в основном в провинциях и регионах. Это как русскоязычные, так и молдаване, разуверившиеся в западной стратегии и евроинтеграции. Раньше они считали, что евроинтеграция в одночасье изменит их жизнь и на них с неба посыпятся евро. Этого не произошло и в них проснулась ностальгия по Советскому Союзу. Речь в основном идет о пожилом населении. Но мне кажется, что Россия и в Молдове допускает те ошибки, которые допускала прежде в Украине, Армении, Кыргызстане и во многих других странах. Она почему-то связывает свое политическое будущее с такими авантюристами, как Илан Шор. Неужели России так и не удалось найти приличного политика?

Ведь тот же Додон по большому счету маргинал, комедиант. Царь Додон (смеемся). Вы, наверное, помните, истории, происходившие с Додоном, когда он был у власти. Например, когда Конституционный суд отодвинул его на три дня, а потом вновь вернул во власть. Все это выглядело очень смешно. Почему Россия связывает свое будущее в Молдове с такими комедиантами, как Додон и ворами-авантюристами вроде Илана Шора? Неужели так сложно найти приличного политика?

- Согласно опросам общественного мнения, правительство Молдовы проигрывает. Все опросы показывают, что на следующих выборах оно проиграет, а Социалистическая партия и партия Илана Шора вместе наберут больше голосов, чем партия власти. В этой ситуации в попытках дискредитировать оппозицию правительство вместе с президентом Майей Санду обвиняет ее в тайных связях с Россией.

Впервые правительство Санду называет Россию «врагом Молдовы». Именно таким образом власть, утратившая политическую инициативу, пытается ее вернуть. Я думаю, это правильный путь. То есть переход к откровенно антироссийской стратегии является единственным способом вернуть политическую инициативу. Я одобряю и поддерживаю эту стратегию, в рамках которой оппозицию обвиняют в коррупции и предательстве национальных интересов. Только в этом случае правящая партия сможет сохранить надежду на победу на очередных выборах. Ваш вопрос хорошо обоснован. У России действительно нет сильных лидеров в Молдове – стране, в которой политический класс крайне слаб. Даже у прозападных сил очень мало реальных лидеров, прозападные силы почти полностью зависят от одного человека - Майи Санду.

Русские тоже весьма разочарованы в Додоне. С тех пор, как он проиграл выборы, всерьез его в Москве уже не воспринимают. Именно поэтому некоторая часть российского правительства рассматривает Илана Шора как альтернативу.

Вы правы, в пользу России в Молдове настроены порядка 30 процентов населения. В основном это русскоязычные люди. Но между тем среди тех, кто голосует за Россию и за Европу, есть еще значительная часть так называемых центристских голосов. Спасением для нынешнего правительства является молдавская диаспора в странах Евросоюза. Она дружно голосует за проевропейские партии. Именно поэтому Майя Санду и ее партия смогли победить на последних выборах.

В Молдове также есть сотни тысяч людей, постоянно проживающих как в Западной Европе, так и в России. Если бы российское правительство хотело захватить Молдову, оно бы мобилизовало молдавских гастарбайтеров в России для голосования за пророссийские партии. Тем не менее Кремль никогда не предпринимал таких действий. Все, к чему стремится Россия – это не захват Молдовы, а установление в этой стране своеобразного баланса политических сил и создание функциональной коалиции. Как я уже сказал, после того, как Украина проиграет войну, Россия начнет угрожать Одессе из Крыма.

- Почему Вы так уверены, что Украина проиграет войну?

- Потому что администрация Байдена в большей степени готовится не к войне, а к ее завершению, к перемирию, при котором Украина сохранит за собой ныне подконтрольные ей территории.

- То есть Вы реально считаете, что Украина выйдет из этой войны с потерями?

- Администрация Байдена недостаточно вооружает Украину для контрнаступления. Я не верю, что контрнаступление может быть успешным с точки зрения нынешнего военного потенциала Украины. Администрация Байдена отказывается предоставлять Украине необходимое вооружение, которое позволило бы ей совершить контрнаступление.

- Прошу прощения, но еще полгода назад Вы говорили совсем иное…

- Нет, я давал интервью вашему изданию в начале войны по этому поводу. И уже тогда предсказывал, что Украина проиграет. Я хорошо помню, что сказал тогда вашему изданию.

- Не в начале войны, но позже. Вы высказывали мнение, что Россия все-таки потерпит неудачу.

- Я согласен, но это возможно только в случае, если Россия не сохранит за собой Крым. При существующем же на данный момент раскладе у России есть два варианта победы над Украиной. Это может быть ее полный разгром, что маловероятно. И второй вариант, при котором Украина может потерпеть частичное поражение. К чему оно приведет и как это повлияет на ситуацию в Молдове? Частичное поражение позволит России сохранить за собой существующие территории Запорожья, конечно ж, Донбасс и Херсон вплоть до Николаева, а также удержать Крым.

Да, если в ближайшее время будет объявлено перемирие, Николаев им уже не взять, это верно. Но Россия введет режим морской блокады Николаева, вследствие чего Украина не сможет экспортировать свои товары. Русские постараются захватить Николаев и, скажем, через несколько лет смогут оправиться и атаковать Одессу уже со стороны Крыма. Посмотрим, сможет ли Украина оказать сопротивление. Ведь к тому моменту она будет намного слабее.

Имейте в виду, что Украина потеряет более 10 миллионов своего населения: около 8 миллионов в Европе, около двух миллионов в России плюс еще пара миллионов на оккупированных Россией территориях. У России намного больше людских ресурсов и ей не угрожает депопуляция, а Украина рискует потерять не менее четверти населения страны за счет беженцев и оставшегося на оккупированных территориях населения.

- К Украине мы еще вернемся. Давайте сначала закончим с темой Молдовы. Многие аналитики полагают, что после того как Россия потерпела крах в Украине - а первоначально Москва ставила задачу оккупировать всю страну, захватить Киев, сменить власть в стране, чего, к счастью, не произошло, Кремлю надо продемонстрировать своему народу что-то весомое. Нужна какая-то победа, чтобы поднять дух населения. Победоносная война. И аналитики считают, что для этой цели вполне сойдет Молдова - страна, у которой нет армии…

- Молдова не может допускать такую ситуацию, она должна действовать, и статус нейтралитета ей в этом не помеха. В правительстве Молдовы высказывается точка зрения, которую я лично не разделяю. Она состоит в том, что нейтралитет, отраженный в Конституции, не позволяет Молдове вступать в военное сотрудничество с другими странами.

Речь идет не просто о сотрудничестве, а о тесных и прямых военных отношениях с другой страной, к примеру, с США или с Румынией, а может быть, с Польшей или даже с группой стран. К тому же нейтралитет Молдовы объявлен, как я уже говорил, в одностороннем порядке. Толкование этого статуса беспредметно и беспочвенно, поскольку его до сих пор никто не признал. К тому же нет ни одного международного соглашения о нейтралитете Молдовы. Будь такое соглашение, существовала бы согласованная на международном уровне интерпретация статуса Молдовы. Да, исходя из статуса своего нейтралитета, Молдова не может вступить в НАТО. Но важно, что и НАТО не намерена принимать Молдову.

Остается единственный вариант - военное сотрудничество с группой стран-членов НАТО вне рамок альянса. Есть прецеденты. Наиболее яркий — это военный союз Азербайджана с Турцией. Азербайджанская Республика является участницей «Движения неприсоединения», однако она обладает суверенным правом интерпретации статуса неприсоединившейся страны, предполагающим легитимность военного альянса с Турцией, являющейся членом НАТО. Азербайджан не хочет становиться членом НАТО, и Североатлантический альянс, в свою очередь, не хочет принимать Азербайджан. Но при этом было найдено прекрасное решение о сотрудничестве вне Североатлантического блока, то есть о создании альянса со страной-членом НАТО, которая является крупной региональной силой. Этот союз обусловлен двусторонними отношениями. И на создание подобного союза одобрения НАТО не требуется. Молдова может взять за основу эту модель в выстраивании военно-политического союза с Румынией или другими странами НАТО, к примеру, с Польшей. Есть еще один прецедент – пример военного сотрудничества НАТО с Украиной. Как Вы знаете, изначально Североатлантический альянс не хотел принимать Украину в свой состав и даже не одобрил оказание ей военной помощи. В результате было найдено решение создать группу стран, которые с 2016 года оказывали Украине военную помощь. Речь идет о США, Великобритании и Канаде, которые не только поставляли Украине оружие, но и обучали ее армию на Яворовском военном полигоне. Конечно, Украину поддержали три мощных государства.

Молдова могла бы найти в качестве партнеров аналогичную группу стран, которая начала бы обучение молдавской армии с тем, чтобы она могла дать отпор российским «зеленым человечкам» и быть готовой к гибридному вторжению из Крыма и Одессы в направлении Приднестровья. Молдове нужна небольшая армия, способная поломать такой сценарий вторжения…

(Продолжение следует)