Шарль Мишель: «Мы сбили Путина и Кремль с толку...»

По словам Мишеля, «мы сбили Путина и Кремль с толку тем, что способны держаться вместе, получить поддержку общественного мнения во всем Европейском Союзе. И мы способны держаться вместе с нашими североамериканскими союзниками и другими партнерами по всему миру».

«Расчет» президента РФ Владимира Путина был «на усталость от войны» в Украине, на то, что «Евросоюз окажется неспособен оставаться единым». Так сказал председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone.

Председатель Евросовета указал на то, что Евросоюз принял решение о десяти пакетах санкций. «Все вместе, и мы имплементируем их. Мы вместе работаем над тем, чтобы мобилизовать международное сообщество; мы работаем с Африкой, Индо-Тихоокеанским регионом, Латинской Америкой, чтобы объяснять, аргументировать, попытаться убедить», - сказал он.

На вопрос, не пора ли четко объяснить стратегические цели ЕС в отношении Украины и России, как долго ЕС будет поддерживать Украину, Мишель заявил: «Украинцы, поскольку это суверенная страна, должны решать, когда и какие элементы должны быть достигнуты, чтобы понять, что пришло время открыть новую главу. И именно поэтому мы поддерживаем формулу мира, разработанную и предложенную президентом Зеленским. Именно поэтому мы поддерживаем идею международного мирного саммита, чтобы защитить позицию Украины с учетом того, во что мы верим: многосторонний миропорядок, международный порядок на принципах права, территориальная целостность и суверенитет различных государств по всему миру».