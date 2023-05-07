Украинский эксперт: Россия планировала атаковать Раду

Российская ракета «Кинжал», которую сбил Patriot, должна была ударить по куполу Верховной Рады Украины. Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, это был бы так называемый ответ за «атаку беспилотниками» по Кремлю.

«Люди, которые планировали удар по Кремлю, они однозначно знали, когда будет удар по Раде. Это те люди, которые и ставили задачу ударить по ВР. А вся картина очень проста: то есть сначала удар по Кремлю, а потом, как ответка, удар по Верховной Раде. Причем удар по Кремлю он смазанный, то есть какой-то взрыв, там 100 грамм какого-то тротила, не более того, вспышка. А вот после этого, ровно через сутки, минута в минуту, секунда в секунду - удар по Верховной Раде. И если бы удар «Кинжалом» в полтонны четко попал в купол - Верховной Рады точно не было бы. А это уже знаково», - говорит Свитан.