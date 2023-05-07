По случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева Закрытое акционерное общество AzerGold при поддержке Федерации альпинизма Азербайджана организовало альпиниаду на носящий имя великого лидера Пик Гейдара - вершину высотой 3 751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта.

В альпиниаде приняла участие группа сотрудников ЗАО и его дочерней компании - Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Daşkəsən Dəmir Filiz (DDF).

Участники альпиниады, стартовавшей в одном из самых высоко расположенных населенных пунктов Азербайджана - селе Хыналыг, разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая и совершили восхождение по установленному маршруту на Пик Гейдара. Участники восхождения, которые, несмотря на сложный рельеф и суровые климатические условия, проявив самоотверженность, достигли вершины, где с глубоким уважением почтили память выдающейся личности. На вершине наряду с государственным флагом Азербайджанской Республики были подняты корпоративные флаги ЗАО AzerGold и ООО DDF.