В Армении азербайджанского военного приговорили к 11 годам

В Армении задержанному азербайджанскому военнослужащему Агшину Бабирову, заблудившемуся в неблагоприятных погодных условиях в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики и оказавшемуся на территории Армении, «вынесен приговор», сообщают армянские СМИ.

Суд общей юрисдикции Сюникской области приговорил Бабирова к 11,5 года лишения свободы. Азербайджанский военнослужащий «признан виновным в незаконном пересечении границы, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через государственную границу. Он признал себя виновным», утверждают армянские СМИ.