Цель конкурса — популяризация наследия общенационального лидера Гейдара Алиева среди молодежи, ее воспитание в духе патриотизма, а также выявление и поддержка талантливых детей.

В мероприятии приняли участие: глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, сотрудники министерства, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Алекс Хайкенс, дети и члены семей шехидов Второй Карабах ской войны, представители СМИ и общественности.

Выступая на мероприятии, Кямаледдин Гейдаров рассказал о значении того факта, что 2023 год объявлен в Азербайджане «Годом Гейдара Алиева». Глава МЧС отметил неоценимый вклад общенационального лидера в становление и развитие современного Азербайджана. И добавил, что политику общенационального лидера успешно продолжает президент Ильхам Алиев.

После Кямаледдин Гейдаров рассказал о значении конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами детей», уже ставшего традиционным, и поздравил победителей. Последним вручили почетные грамоты и ценные подарки.

Отметим, что творческий конкурс стартовал 6 февраля 2023 года. Первого места удостоились 36, второго — 21, третьего – 41 ребенок. Поощрительные призы вручили 65 участникам.