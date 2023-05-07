Жителей Запорожской области массово вывозят в Россию
Россия массово вывозит с захваченных территорий Украины в РФ мирное население. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, информирует BBC.
По словам Малашко, эвакуация не всегда проходит добровольно. Жители захваченных территорий говорят, что многих из них российские военные вывозят в Россию принудительно. Такие сообщения и видео появляются в соцсетях.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в понедельник, что россияне проводят так называемую эвакуацию местных жителей из Токмака Запорожской области в сторону Бердянска.
По словам Евгения Балицкого, назначенного Москвой на должность исполняющего обязанности главы региона, за прошедшие выходные более 1600 человек, включая 660 детей, были эвакуированы из захваченных Россией городов и поселков вблизи линии фронта в Запорожье.
Накануне украинский мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Россия спровоцировала «безумную панику», эвакуируя население города Энергодара, находящегося рядом с Запорожской атомной электростанцией. Среди 18 прифронтовых населенных пунктов, жители которых были эвакуированы в выходные, был и Энергодар: там находится Запорожская атомная электростанция. Это и пугает ООН. Именно в Энергодаре жило большинство сотрудников станции. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС «непредсказуемой и потенциально опасной» и призвал «принять меры для предотвращения аварии на ЗАЭС».