Жителей Запорожской области массово вывозят в Россию

По словам Малашко, эвакуация не всегда проходит добровольно. Жители захваченных территорий говорят, что многих из них российские военные вывозят в Россию принудительно. Такие сообщения и видео появляются в соцсетях.

Россия массово вывозит с захваченных территорий Украины в РФ мирное население. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, информирует BBC.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в понедельник, что россияне проводят так называемую эвакуацию местных жителей из Токмака Запорожской области в сторону Бердянска.

По словам Евгения Балицкого, назначенного Москвой на должность исполняющего обязанности главы региона, за прошедшие выходные более 1600 человек, включая 660 детей, были эвакуированы из захваченных Россией городов и поселков вблизи линии фронта в Запорожье.

Накануне украинский мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Россия спровоцировала «безумную панику», эвакуируя население города Энергодара, находящегося рядом с Запорожской атомной электростанцией. Среди 18 прифронтовых населенных пунктов, жители которых были эвакуированы в выходные, был и Энергодар: там находится Запорожская атомная электростанция. Это и пугает ООН. Именно в Энергодаре жило большинство сотрудников станции. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС «непредсказуемой и потенциально опасной» и призвал «принять меры для предотвращения аварии на ЗАЭС».