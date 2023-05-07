Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным арабских СМИ, целью атаки стал расположенный в сирийской провинции Дараа некий объект, служивший фабрикой по производству наркотиков. Нелегальное предприятие находилось в ведении местных боевиков, подчиняющихся "Хизбалле".

Источники, посвященные в подробности, сообщают, что атаку совершили именно иорданские ВВС и что одной из ее целей была ликвидация некоего Марая аль-Ратана – наиболее крупного наркоторговца в регионе. Отмечается, что обе цели достигнуты: наркофабрика и ее "директор" уничтожены.

По имеющимся данным, Иордания не взял на себя ответственность за нападение и даже не комментирует обстрел. Арабские СМИ подчеркивают, что невозможно однозначно утверждать, что Сирию атаковала с воздуха именно Иордания, но местные жители видели в небе несколько истребителей в районе иордано-сирийской границы и в течение 10 минут слышали мощные взрывы, потрясшие округу.

Ранее Иордания официально предупредила, что намерена заняться вопросом контрабанды из Сирии. Тогда глава МИД Айман Сафади предупредил, что Иордания начнет военную операцию в Сирии, если контрабанда наркотиков не прекратится.