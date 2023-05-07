Беседовал: Эйнулла Фатуллаев 17:46

Спустя 30 лет один из ведущих банкиров и бизнесменов Азербайджана Махмуд Мамедов выступил с первым интервью. В видеобеседе с журналистом Эйнуллой Фатуллаевым глава Günaybank пролил свет на многие противоречивые и громкие события своей жизни, связанные с приходом к власти Гейдара Алиева и последующими катаклизмами в Азербайджане. М.Мамедов также раскрыл истинные причины своей внутренней миграции, ухода с политической авансцены и нахождения в тени на протяжении последних тридцати лет. Представляем вниманию читателей haqqin.az печатную версию данного интервью.

- Махмуд Мамедов, Вы – известный банкир, бизнесмен, общественно-политический деятель, председатель Партии демократических предпринимателей... Перечислять можно очень долго. Ваша звезда взошла в 1990-е. Правда, в это время я был молод и наслышан о Вас только благодаря СМИ, в частности, газете Günay – очень популярной на тот период… Однако впоследствии Вы отошли в тень и внезапно исчезли из эпицентра политических событий. Недавно я наткнулся в СМИ на Ваши очень любопытные воспоминания о 90-х, покойном Гейдаре Алиеве, нынешнем президенте Ильхаме Алиеве, а также о покойном академике Джалале Алиеве. Очень странно, что на протяжении 30 лет вы не поведали эти любопытные детали о ваших отношениях с правящей семьей… И эти воспоминания вызвали у меня чрезвычайный интерес, особенно в канун столетия Гейдара Алиева - архитектора современного азербайджанского государства. Почему Вы молчали все это время? - Признателен Вам за проявленный интерес. По правде говоря, даже не ожидал такой реакции на мои воспоминания. Как Вы знаете, исполняется 100 лет со дня рождения Гейдара Алиева. Не доведись мне застать эти времена, возможно, и не стал бы делиться своими воспоминаниями… - Вы, насколько мне известно, в то время работали врачом и в политике замечены не были. С правящей элитой Вас вроде бы ничего не связывало. Как получилось, что Вы познакомились с Гейдаром Алиевым? Ведь он тогда вел, можно сказать, борьбу за выживание и не участвовал в политических процессах. - Я поддерживал связи с очень интересными людьми, выдающимися личностями. Основной причиной могу назвать свою профессию. Я – выпускник стоматологического факультета Медицинского университета. В 1980-х годах трудился в 4-м Главном управлении Министерства здравоохранения, которое оказывало услуги руководящим сотрудникам Центрального комитета Компартии, Кабмина и членам их семей. Как молодой специалист, врач я был очень заинтересован в общении с этими людьми, получении новой информации. В те годы я, конечно, знал о Гейдаре Алиеве. Он считался гордостью азербайджанского народа, занимал высокую должность в Москве, являлся одним из главных руководящих лиц СССР. Но я знал его только заочно, видел исключительно по телевизору. Политикой не интересовался, тогда это и не приветствовалось… - Вы, наверное, знали, что Гейдара Алиева сняли с должности и он находился в опале.

- Об этом я впервые узнал от тогдашнего президента Академии наук Эльдара Салаева. Салаев очень тепло отзывался о Гейдаре Алиеве и его заслугах перед Азербайджаном. Именно в то время у меня начала формироваться человеческая симпатия по отношению к Гейдару Алиеву. Расскажу еще такую историю: в 1986 или 1987 году, точно не помню, мы с моим покойным другом Эльдаром Кулиевым, знаменитым кинорежиссером и народным артистом Азербайджана, проезжали мимо филармонии в направлении Аппарата Президента. Забыл название этой улицы... - Улица Истиглалият. В то время – Коммунистическая. Еще раньше – Николаевская (Смеемся). - Совершенно верно. Я находился за рулем, Эльдар Кулиев сидел рядом. И тогда он мне сказал: «Запомни, это здание построил Гейдар Алиев. И рано или поздно он займет в нём свое место». Расскажу и такое. Бывший председатель Баксовета Айдын Мамедов рассказал мне, что, когда Гейдара Алиева назначили главой Азербайджана, более 60 процентов жителей Баку не были азербайджанцами по национальности. В то время Баку был, так сказать, обособленным городом, в котором жителям регионов невозможно было получить прописку. Эти ограничения были сняты, и число азербайджанцев в столице начало резко расти. Так вот, я много слышал о Гейдаре Алиеве от своих знакомых, друзей – людей влиятельных. Неудивительно, что у меня начали появляться симпатия и уважение к этому человеку. С 1989 года у меня был офис в гостинице «Москва». В то время мы с Эльдаром Кулиевым совместно создали экономический и культурный центр. - На месте нынешнего отеля Fairmont. Молодежь об этом, наверное, не знает (улыбаюсь). - Совершенно верно. Мы арендовали 601-ю комнату. События 90-х годов, «Кровавый январь» прошли у нас перед глазами. Конечно, мы были очень опечалены, взволнованы этими событиями. В то же время они с новой силой пробудили в нас патриотические чувства. Известное выступление Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана, а точнее – в представительстве Азербайджанской ССР в Москве – было всеми нами встречено с большим почтением. И весной 1990-го Эльдар Кулиев сказал мне, что хочет снять фильм «Возвращение», посвященный Гейдару Алиеву. Первые съемки он хотел провести в Нахчыване, искал съемочную группу. - Гейдар Алиев тогда находился в Москве или Нахчыване? - В Москве. Я ответил, что начну искать финансирование. Отмечу, что в то время я занимался малым бизнесом. Именно тогда я впервые услышал голос Гейдара Алиева по телефону – с ним говорил Эльдар Кулиев. Мне было очень интересно слышать их разговор. К сожалению, функции громкой связи в телефонах того времени не было (улыбается). Но голос Гейдара Алиева я всё равно слышал. Гейдару Алиеву наша идея пришлась по душе. Он даже сам выбрал оператора, им стал Владимир Коняхин. Со съемочной группой мы договорились и отправили ее в Нахчыван.

После я отправился с деловой поездкой в ОАЭ. В Баку вернулся 6 августа. И пережил покушение - оно произошло, когда я выходил из машины. Получил серьезные ранения. Для меня это стало полной неожиданностью, я никогда в своей жизни с подобным не сталкивался. О подробностях говорить не хочу. Конечно, ситуация в Азербайджане в то время была очень непростой - ни правоохранительные органы, ни руководство республики не могли наладить порядок. У многих людей были личные вооруженные отряды. Одним словом, хаос… - Были ли Вы в то время знакомы с Гейдаром Алиевым лично? Познакомил ли Вас Эльдар Кулиев? - Да, но только заочно. Говорили по телефону, обменивались короткими фразами. Говорил больше Эльдар Кулиев. - Вы знали, что разговоры прослушиваются? - По правде говоря, меня это особо не волновало. Об этом подробно написано в книге «На смерть издателя». Что касается Эльдара Кулиева, то мы с ним виделись, общались постоянно - как в офисе, так и за его пределами. У него было много знакомых в кругу государственных деятелей и интеллигенции. У Эльдара Кулиева я познакомился с Вагифом Гусейновым, тогдашним председателем КГБ Азербайджана. Он был близким другом Эльдара Кулиева, но последний меня предупредил, что Гусейнов - очень коварный человек, который спокойно переступит через трупы, чтобы добиться своей цели. Но, честно говоря, не верилось, что покушение на меня готовили на столь высоком уровне… - Почему выбрали именно Вас, а не Эльдара Кулиева? Ведь именно он руководил проектом. - Эльдар Кулиев был очень известным человеком. Его убийство вызвало бы большой общественный резонанс. Ведь даже покушение на меня расследовалось очень серьезно. Лично подключился тогдашний глава МВД, а также глава прокуратуры Баку Низами Алиев – мой близкий друг, родственник Эльдара Кулиева. Мотивы покушения были, признаться, мне непонятны. Даже дома на меня смотрели с подозрением (смеется). Через некоторое время после покушения я начал подозревать друга семьи, полковника КГБ Садыха Алиева. Но точно, конечно, ничего узнать не мог. - Его приговорили к пожизненному заключению… Речь идет, наверное, о Садыхе Алиеве, который организовал убийство Аждара Ханбабаева. - Не знаю подробностей этого дела. Могу только сказать, что через некоторое время после покушения на меня из того же оружия убили академика Тельмана Гулиева. По аналогичному сценарию всё организовали. Ему повезло меньше, чем мне… Меня же, скорее всего, спасло то, что после первого выстрела оружие дало осечку. Вторая пуля, разбив заднее стекло автомобиля, попала мне в шею. После выяснилось, что за всем этим стоял КГБ. - Вагиф Гусейнов и Садых Алиев? - Да. Когда всё это было раскрыто и началось расследование, Садыха Алиева вызвали в прокуратуру в связи с покушениями на меня и Тельмана Гулиева. Однако Вагиф Гусейнов тогда не дал продолжить расследование, и это дело было остановлено. Возобновил его ныне покойный Ровшан Алиев – опытнейший криминалист, бывший во времена президентства Абульфаза Эльчибея заместителем генпрокурора. Выяснилось, что организатором был Садых Алиев, а исполнителями - представители Народного фронта. Я уверен, что руководство партии не было в курсе того, что произошло: возможно, убийцы были агентами КГБ. Подозреваемые были арестованы. Однако отец исполнителей покушения оказался близким другом президента Эльчибея. Помню, какая вокруг этого дела поднялась шумиха! Свой протест выразили тогдашний глава Верховного суда и заместитель генпрокурора, Матлаб Муталлимов. Однако убийц всё равно отпустили на свободу. Дело закрыли. - Был ли Гейдар Алиев в курсе происходящего? - По правде говоря, не знаю. На эту тему мы с ним никогда не разговаривали. Однако могу сказать, что, организовав покушение на меня, его заказчики, можно сказать, сломали Эльдара Кулиева. - Как именно? - Он был очень взволнован и зол. Перенес сердечный приступ. Наверное, знал, в чем дело… Тогда и проект фильма канул в Лету. - Эльдар Кулиев отказался от него? - Честно признаюсь, и я лично решил не продолжать. Ведь было целых три покушения: сначала - на Шамсаддина Ханбабаева, потом - на меня, а потом - на Тельмана Гулиева. Только мне посчастливилось остаться в живых… Решил не испытывать судьбу. Для меня стало неожиданностью, когда спустя 7 лет первый заместитель генпрокурора Иса Наджафов, очень принципиальный человек, вновь вернулся к этому делу. Не знаю, было ли это инициативой самого Наджафова или поручением президента Гейдара Алиева. В любом случае, я был очень удивлен, когда меня неожиданно вызвали в Генпрокуратуру. Было проведено обширное расследование, виновные задержаны.

- Но когда Вы всё-таки познакомились с Гейдаром Алиевым? Я имею в виду первую очную встречу. - Признаюсь, я вел себя очень осторожно после покушения. Расскажу такой факт. По просьбе Эльдара Салаева я оказывал материальную поддержку Народному фронту. Был это либо 1988 либо 1989 год. Впервые в истории Азербайджана железнодорожники объявили забастовку.Нужна была материальная поддержка. - Стоматологи тогда, видимо, неплохо зарабатывали. (Смеемся) - Жили неплохо (улыбается). Помню, тогда миллионы людей выходили на митинги. Оказывали помощь как могли. Активисты Народного фронта мне рассказали, что я был первым, кто сделал такое пожертвование. Ответил: «Денег мне не жалко, если они идут на благо народа…» - Однако в 1990-х годах у Вас уже был большой бизнес. Вы зарегистрировали фирму в Абу-Даби... - Это началось еще в 1989 году. У меня была, признаться, неплохая врачебная карьера. Не жаловался. Однако в 1989 году меня пригласили в итальянскую Болонью. Я, по правде говоря, опасался ехать. Опасался, естественно, КГБ. За границей в то время ни разу не был. Не был и членом Компартии. Вы, наверное, знаете, что Болонья - один из самых развитых городов Италии. Именно там я увидел, каких высот можно достичь, занимаясь частным предпринимательством. Вернувшись из поездки, я уже знал, чему собираюсь посвятить свою жизнь. - Какой именно сферой предпринимательства Вы решили заняться? - Начал с Московской биржи. Поставил там своего человека, наладил связи, продавал различные товары. Это был мелкий бизнес, я тогда не располагал значительными финансовыми ресурсами. Зарабатывал как стоматолог, конечно, хорошо, но этого хватало лишь на личные нужды. - Вы занимались легкой промышленностью? «Лёгенькой промышленностью», как говорили в «Служебном романе». (Смеемся) - Занимался разным. Один раз продал кирпичный завод. Привозил автомобили. Одним словом, мелкий бизнес. Наладил связи с Московской биржей – тогда ее руководителем был Артем Тарасов. Там я выкупил место: из Баку поступали заказы, которые мы привозили. Это были, в частности, компьютеры и различное компьютерное оборудование. - Но когда Вы всё-таки познакомились с Гейдаром Алиевым? - Было это осенью 1991 года. Ситуация в стране была тяжелой. Из окна своего офиса я каждый день наблюдал митинги то сторонников Муталибова, то Народного фронта. Иногда протестующие по непонятным причинам начинали нам угрожать. Приятного, как говорится, мало. И вот в это время мне позвонили. Позвонивший представился как Джалал Алиев. Я его знал как академика и брата Гейдара Алиева. Один раз виделись у меня в клинике, он обращался в качестве пациента. Так вот, Джалал Алиев хотел зайти ко мне и встретиться. Не сказать, что это вызвало у меня большой восторг: мне стало неспокойно, учитывая ситуацию, однако отказывать не стал.

- Какие только метаморфозы не происходят в жизни... - Одним словом, было тревожно. Думал, мало ли какие последствия могут быть у той встречи. Так вот, Джалал Алиев зашел ко мне в офис. Разговор он начал несколько агрессивно. Перед собой я увидел, фигурально выражаясь, гладиатора. У Джалала Алиева была очень специфическая манера речи и привычка время от времени стучать кулаком по столу. Он был сильной личностью, да упокоит Аллах его душу… Джалал Алиев произвел на меня сильное впечатление, он, можно сказать, заразил меня своей решительностью и смелостью. Правда, я не совсем понял, в чём заключалась цель его визита. Тем не менее, в тот день мы и познакомились. Джалал Алиев рассказал, что его не пускают на собственные объекты: у него была пара продуктовых магазинов, в которых, в основном, делали покупки сотрудники Академии наук. На меня произвело тягостное впечатление, что ученый такого масштаба, академик вынужден жить в нужде. Так вот, таким образом и состоялось мое первое знакомство с семьей Алиевых. Через неделю на встречу со мной приехал Рафаэль Аллахвердиев. Я в то время ничего не знал об этом человеке. Аллахвердиев передал мне приглашение Гейдара Алиева посетить Нахчыван. Сказал, что уже решен вопрос с дорогой, билетами. Приглашение я принял охотно. В Нахчыван мы полетели вдвоем: нас встретили в аэропорту и отвезли к Гейдару Алиеву. Так и состоялась наша первая встреча. Была она очень интересной, теплой, душевной: Гейдар Алиев встретил меня как родного человека, старого знакомого. Разговаривали долго, часами… - Что именно он у Вас спрашивал? Знавшие Гейдара Алиева люди рассказывают, что он больше любил слушать, чем говорить. - Не скажу, что я говорил много. В конце концов, я был обычным предпринимателем. Но понял, что он хорошо меня знает. - Что Вы тогда почувствовали? Готовился ли он тогда, по Вашему мнению, вернуться во власть? - Я с первых минут нашей встречи сказал Гейдару Алиеву, что азербайджанский народ очень в нём нуждается. - Как он отреагировал? - Признаться, не помню. Но помню, что разговор был очень душевным. - Задам такой вопрос: в то время Гейдар Алиев начал создавать собственную партию. Почему у Вас не возникло желания вступить в ее ряды? - Я ничего не знал о создании партии. Возможно, сам Гейдар Алиев не счел нужным делать меня членом этой партии. Возможно, таким образом он хотел меня защитить. Ведь убить меня в то время было очень легко. Расскажу такой интересный факт. Взглянув на часы во время нашей беседы, я сказал, что опаздываю на самолет, и начал прощаться с Гейдаром Алиевым. А он ответил, что мне стоит остаться. Я возразил, что плохо переношу холод, а в Нахчыване в это время года очень холодно (улыбается). Тогда Гейдар Алиев схватил меня за плечи и сказал: «Оставайся и поймешь, как трудно приходится мне» (смеемся). Кстати, меня поразила та физическая сила, которая была в этом уже немолодом человеке. Короче говоря, я поехал в аэропорт, меня проводил Рафаэль Аллахвердиев. - Испытывали ли Вы давление после возвращения в Баку? Там о вашей встрече знали?

- Разумеется, знали. Но давления не было. Более того, я заметил, что со мной начали идти на контакт многие люди, чиновники, которых я вообще не знал. У всех на устах был только один вопрос: когда Гейдар Алиев вернется к власти? В это время я начал всё чаще вспоминать пророческие слова Эльдара Кулиева… Один ныне покойный чиновник, не будут называть его имени – он тогда занимал должность начальника отдела в Кабмине, – постоянно спрашивал меня: «Как ты думаешь, когда он вернется?» Интересовались люди не просто так: Азербайджан в то время очень нуждался в столь сильном руководителе… - Были ли у Вас впоследствии контакты с Гейдаром Алиевым? Звонил ли он Вам? Давал ли какие-либо поручения? - Да, звонил. - По обычной телефонной связи? - Нет. Помог Надир Ахмедов, прекрасный специалист в области связи. Он возглавлял Бакинское телефонное управление. Был моим пациентом, так и познакомились. Потом он стал замминистра связи. - Во времена Народного фронта? Или Муталибова? - Муталибова. Но он всегда был сторонником Гейдара Алиева. В то время в Баку не было факс-аппаратов. Только телеграф. - Я слышал, что Надир Ахмедов приходился дальним родственником Гейдару Алиеву... - По правде говоря, не знаю об этом. Нет информации. Так вот, оказывается, в Баку тогда наладили защищенную телефонную линию. Через Турцию осуществлялась связь с Нахчываном. Можно было общаться напрямую без коммутатора. - Знали ли об этом в Баку? - Признаться, не знаю. Не интересовался. Кроме того, к этому времени я стал более открытым в своих действиях. Свободно общался с Гейдаром Алиевым. - Какие именно поручения, указания Вы получали? Привлекал ли он Вас к политической борьбе? - Нет, такого не было. - На Вас оказывали давление представители тогдашней власти? Пострадал ли каким-либо образом Ваш бизнес? -- Возможно, за мной следили, но мой бизнес никто не трогал. Да и не был он таким крупным. - Через некоторое время Гейдар Алиев вернулся к власти. Изменилось ли после этого его отношение к Вам? - Нет. Никак не изменилось, хотя он стал президентом страны… Помню, я собирался летом поехать в Турцию с семьей. Гейдар Алиев тогда был председателем Верховного Совета. Позвонил его помощник и сказал, что меня срочно хочет видеть Гейдар Алиев. Я начал отнекиваться, сказав, что уже купил билеты. Но тот продолжал настаивать, и я в итоге согласился. Ходить в костюме в летнее время в Баку невыносимо, но иначе одеться я не мог. Встретившись, Гейдар Алиев в шутку сказал: «Добились, чего хотели? Не видишь, как трудно приходится мне?» Посмеялись, поговорили минут 15, было очень интересно. Встреча прошла в здании Милли Меджлиса. Однако и до этого мы часто говорили по телефону.

- После прихода Гейдара Алиева к власти Ваши бизнес-возможности значительно расширились. - Не соглашусь. Они остались прежними. Более того, через некоторое время ограничились. - Почему? - Знаете, всегда есть завистники. Кроме того, чтобы развиваться, нужен соответствующий характер. У меня сделать этого не получилось. Некоторые меня критиковали, говорили, что я должен активно использовать свои связи с Гейдаром Алиевым. Ведь меня все знали, везде пропускали... Но всё это не в моем характере. Отвечал: «Если будет нужно, меня позовут сами». С таким мышлением далеко не пойдешь (улыбается). Но вместе с тем я всегда чувствовал, так сказать, руку Гейдара Алиева на своем плече. И этот человек всегда защищал меня от недоброжелателей. И защищал упорно. - Михаил Булгаков в своем произведении «Мастер и Маргарита» писал: Интеллигентный человек не станет стучать в чью-то дверь. Если будет нужно, сами позовут и дадут то, что нужно. Задам такой вопрос. В то время вы начали враждовать с Расулом Гулиевым… - Не хочу говорить на эту тему. Скажу лишь, что начал эту вражду не я. - Но почему она началась? - Не знаю. Для меня это загадка. Тем более мы виделись время от времени, нормально общались. Сируз Аббасбейли – экс-министр связи, уважаемый человек – звонил мне и говорил, что Расул Гулиев очень часто к нему обращался. Просил закрыть мой телеканал. - К слову, один из первых независимых телеканалов в Азербайджане... - Да. - Возможно, дело было в Вашей близости к Гейдару Алиеву. Может, Вас хотели устранить? - Да, меня хотели устранить. Отделаться от меня. И тут я пошел ва-банк. Мои родственники опасались, что меня скоро могут убить или посадить. Была открытая вражда, противостояние. Она велась как на страницах газет, так и во время телефонных звонков. Обменивались, так сказать, крепкими выражениями. На меня пытались завести дело в Генпрокуратуре. Шла самая настоящая война. В это время мне позвонил Джалал Алиев, назначил встречу. Во время встречи он протянул мне статью и сказал, что я должен опубликовать ее на передовице своей газеты. Это было письмо благодарности в мой адрес от Джалала Алиева. Я ответил, что не могу опубликовать такое (смеется). Он ударил кулаком по столу и сказал, что выбора у меня нет. Естественно, это было для меня большой поддержкой. Возможно, эта статья была согласована с Гейдаром Алиевым. Во время вражды с Расулом Гулиевым от меня отвернулись многие друзья, знакомые. После публикации статьи всё изменилось. Мой телефон вновь зазвонил… Были у меня, к слову, и другие стычки. В основном с правоохранителями. - Еще одна Ваша громкая вражда - с братьями Джавадовыми…

- Братья Джавадовы приходились мне дальними родственниками. Но конфликт у меня был только с Махиром Джавадовым. Президент обо всём этом знал. В 1995 году, через несколько дней после известных мартовских событий, меня задержали – точнее, вызвали в управление полиции Ясамальского района. Там находились, собственно, начальник этого управления и прокурор района. Дело было ночью. Я не стал об этом никому сообщать. Наутро начали проводить обыски в моей компании. График у президента был тогда очень напряженным, но мне вскоре позвонил Бейляр Эюбов. Он сказал, что президент был занят и узнал о произошедшем только сейчас. И добавил, что меня вскоре примет генпрокурор Эльдар Гасанов и принесет свои извинения. - А где вы познакомились с Бейляром Эюбовым? В Нахчыване? - В Баку. В 1993 году. - Эльдар Гасанов пригласил Вас и извинился? - Извиняться не стал. Просто позвонил при мне руководителям силовых структур и отругал их. Уже на следующий день дело было прекращено. - Вам создавали много препятствий… - Да. Определенные круги меня недолюбливали. Приблизительно знаю, что это за люди… В 1994 году, после октябрьских событий, меня вызвали в Аппарат Президента. Там я выступил перед Гейдаром Алиевым в узком кругу людей. Я сказал, что многие считают Гейдара Алиева, так сказать, президентом для чиновников. Но он является президентом для каждого азербайджанца. Так я выразил свой протест этим людям. - Задам один вопрос. Вижу в Вашем кабинете совместные фотографии с нынешним президентом Ильхамом Алиевым в пору 1990-х годов. Можно сделать вывод, что вы тогда тесно общались? Как Вы познакомились с Ильхамом Алиевым? - Это отдельная тема (улыбается). Но в целом скажу, что знакомство с семьей Алиевых – одна из самых светлых страниц моей жизни. - Но в 1995 году Вы обиделись и покинули Азербайджан. - Могу вам рассказать об этом. В том году мы показали очень хорошие результаты на выборах в парламент от Шемахи. Можно сказать, победили. Однако через пару недель была создана комиссия, результаты выборов проверили и отменили. Понятное дело, не обошлось без вмешательства определенных людей...

- Расул Гулиев не пустил Вас в парламент? - Да. И это меня задело. Помню, дело было 22 ноября. Я чувствовал себя уставшим, ведь мы очень много сил вложили в предвыборную кампанию, провели ее на очень высоком уровне. Я посетил буквально каждый населенный пункт Шемахинского района. Кампания вызвала большой резонанс. Люди, невзирая на плохую погоду, массово приходили голосовать. - Думается, одной из причин ажиотажа в Шемахе стало то, что в то время в Баку верховодили предприниматели - выходцы из Нахчывана и Армении. В Вашем же случае шемахинцы голосовали за своего земляка. - Согласен. Но отмечу также, что в своих выступлениях я неизменно подчеркивал, что мы являемся твердыми сторонниками Гейдара Алиева и полностью поддерживаем его политический курс. Так вот, 22 ноября мне позвонили. Была, насколько помню, среда или четверг. Сказали, что Гейдар Алиев приглашает меня на встречу в субботу в связи с выборами. А 24 ноября я должен был быть в Стамбуле. Это день рождения моего сына – в то время студента, учившегося в Турции. У самого же Гейдара Алиева был плотный зарубежный график в связи с предстоящей годовщиной окончания Второй мировой войны. Он должен был отсутствовать в стране 15 дней. Я сказал, что, поскольку Гейдара Алиева в стране не будет, лучше уехать и мне. Как уже отмечал ранее, определенные круги в стране относились ко мне очень агрессивно. Гейдар Алиев с такими доводами согласился. После этого произошло кое-что интересное. Когда самолет готовился вылететь в Турцию – а на борту я был с супругой и дочерью, – внезапно выключились двигатели. Я решил, что это не случайно: кто-то узнал, что я улетаю из страны. Вышел из самолета в зал ожидания. А обратно меня не пустил пограничник. Пришлось вернуться в зал. Потом меня пригласили обратно на борт. Позже я узнал, что местный начальник полиции узнал меня и решил сообщить о моем отлете своему начальству. Те, в свою очередь, предупредили Гейдара Алиева и, только получив добро, пустили меня на борт (улыбается). В Турции я пробыл год. - И вернулись после отставки Расула Гулиева. - Да. - Как дальше пошли Ваши дела? - Признаюсь, всё произошедшее меня надломило. Стал отходить от дел, потерял интерес к делам. Кроме того, и после Расула Гулиева мне продолжали доставлять проблемы. Не такие серьезные, но всё же… - Свято место Расула Гулиева пусто не бывает. (Смеемся) - Знаете, я всегда был сторонником здоровой конкуренции. Без нее невозможно развитие. И меня всё происходящее выбило, так сказать, из колеи. - Но ведь ваш банк работает по сей день? - И здесь не все безоблачно. Как Вы ранее выразились, свято место пусто не бывает. Расула Гулиева «сменил» бывший председатель Центробанка Эльман Рустамов. Не знаю, за что он меня невзлюбил. Отдельные банки выдавали кредиты на сотни миллионов манатов. Нам создавали проблемы из-за пары миллионов. - Но Вы всё равно устояли. - Устоял, но не без последствий (улыбается). Подводит здоровье. Да и постарел я быстро… - Когда Вы в последний раз общались с Гейдаром Алиевым? - В 1998 году. На его 75-летии. Могли бы, наверное, видеться больше и чаще, но я не люблю навязываться… О нашей последней встрече у меня остались исключительно теплые воспоминания. Людей на той встрече было немного. Та оценка, которую Гейдар Алиев дал моей партии и газете, была для меня приятной неожиданностью… Извините, но тут я ошибся. Мы с Гейдаром Алиевым виделись впоследствии еще один раз. В 2001 году. Он тогда меня не узнал. Я занимался в то время спортом, сильно изменился. Гейдар Алиев спросил, кто я такой. Я представился. Он задумался, снял очки – кстати, этот момент запечатлели фотографы… Поговорили несколько минут. Больше мы не встречались. - В начале 1990-х вы бросились в гущу очень непредсказуемой борьбы, и впоследствии эта борьба дала свои результаты. Азербайджан сегодня – очень сильная страна благодаря Гейдару Алиеву и его политическому наследнику Ильхаму Алиеву. Именно в результате продуманной стратегии Ильхама Алиева Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, развивается, укрепляет экономику. То есть понесенные Вами жертвы были не напрасны. Вы как патриот своей страны и бизнесмен внесли свой вклад в становление государства…