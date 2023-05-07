Украина продвинулась на Бахмутском направлении

ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении, постепенно освобождая оккупированные территории, сообщил командир подразделения Terra Николай Волохов с позывным «Абдула».

По его словам, подразделение приняло позиции в 4:30 и уже имеет хорошие новости для украинцев.

«Работаем, имеем результат - километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от «вагнеровцев», освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине», - отметил он.