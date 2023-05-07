В Армении требуют отставки правительства

Организация "Зов сыновей", созданная родителями погибших во время 44-дневной войны армянских военнослужащих, объявила о начале кампании по отставке правительства Армении. Как передают армянские СМИ, об этом говорится в заявлении организации.

В качестве трех основных целей организации указаны отставка правительства, формирование национального правительства , а также строительство новой архитектуры безопасности.