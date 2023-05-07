Президент Армении хочет мира с азербайджанцами

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что хочет, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире и дружбе, не желая оставлять этот вопрос следующим поколениям.

«Нужно жить в мире с соседями, независимо от всех факторов. Даже если вы ненавидите друг друга… Вы все равно должны жить в мире.

Когда я начинал политическую карьеру, моей дочери был месяц. Сейчас моей младшей внучке четыре года, и у нас до сих пор эта проблема. Я не хочу оставлять этот вопрос поколению моих внуков. Я хочу, чтобы они жили в мире и дружбе со своими соседями», - заявил Хачатрян в интервью изданию Varsity.