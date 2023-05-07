Международная программа обучения «Укрепление навыков профессионалов Всемирного наследия» начала работу 8 мая в Баку.

Мероприятие проходит при совместной организации Государственного агентства по туризму, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест при UNESCO (ICOMOS) и Азербайджанского Национального комитета ICOMOS.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова отметила, что сохранение и управление объектами Всемирного наследия, являющимися наиболее значимыми культурными объектами в мире, требует специальных навыков.

Азада Гусейнова отметила, что стартовавшая в Баку программа обучения предоставляет уникальную возможность для совершенствования навыков, взаимного обучения и обмена опытом в области охраны объектов Всемирного наследия.

Она напомнила, что Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки, входящие в список Всемирного наследия, находятся в ведении Государственного агентства по туризму, и подчеркнула, что в этом заповеднике регулярно предпринимаются шаги по сохранению для будущих поколений культурно-исторических памятников.

Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде отметил, что организация мероприятия такого уровня в Азербайджане имеет большое значение с точки зрения повышения практических знаний экспертов в области охраны территорий Всемирного наследия, восстановления и консервации объектов культурного наследия.

Затем участникам встречи было представлено видеообращение президента ICOMOS Терезы Патрисио.

Было отмечено, что впервые по приглашению организации ICOMOS в Баку прибыли эксперты, специалисты в области культурного наследия из 17 стран, охватывающих различные регионы мира. Среди участников мероприятия специалисты из Израиля, Франции, Польши, Грузии, Турции, Болгарии, Словении, России, Румынии, Молдовы, Грузии, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Египта, Омана и других стран.

В рамках мероприятия, которое продлится до 12 мая, будут обсуждаться правила и процедуры Конвенции о Всемирном наследии, в том числе критерии отбора объектов всемирного наследия UNESCO, а также обсуждаться и обмениваться опытом о неблагоприятных последствиях и рисках для управления этими территориями.

Практическая часть мероприятия запланирована на территории Ичеришехер.

ICOMOS - авторитетная международная организация по охране материально-культурного наследия, штаб-квартира расположена в Париже. Основана в 1965 году, неправительственная организация специализируется на сохранении материально-культурного наследия, охране памятников архитектуры и археологии. Международный совет по памятникам и историческим местам - консультативный орган Центра всемирного наследия UNESCO, включает более 100 национальных комитетов, до 30 международных научных комитетов и более 10 тысяч членов-экспертов из 153 стран.

Национальный комитет ICOMOS Азербайджана начал свою деятельность в 2021 году по инициативе и при поддержке Государственного агентства по туризму.