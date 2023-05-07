Китай закупил у Азербайджана вино на 20 млн долларов

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере экспорта вина из Азербайджана в Китай в прошлом месяце было заказано продукции на 20 млн долларов США, сообщил советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

«Это сотрудничество охватит следующие 5 лет и еще больший период времени», - сказал Ма Чи.

По его словам, в разных городах Китая действуют торговые дома Азербайджана, которые посещают многие китайские потребители.