Симонян назвала Пугачеву и Галкина «шушерой»
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян пригрозила уйти с работы, если Россия примет обратно Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
«Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же», - сказала Симонян.
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