МИД решительно осудил решение Армении

МИД Азербайджана назвал судебный процесс в Армении над одним из азербайджанских военных, который оказался случайно на армянской территории, подстроенным, судебное решение фиктивным, поведение Армении безответственным и потребовал от Еревана прекратить подобную провокационную деятельность и незамедлительно освободить солдат, взятых в заложники.

МИД также призвал международное сообщество, соответствующие международные организации и неправительственные организации оказать серьезное влияние и давление на Армению для скорейшего освобождения азербайджанских солдат-заложников и их воссоединения с членами их семей.

Как сообщалось, суд в Армении сегодня вынес «приговор» одному из азербайджанских военных, который оказался случайно на армянской территории. Военнослужащий Агшин Бабиров был приговорен к 11 годам и 6 месяцам заключения.