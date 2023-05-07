В Отдельной общевойсковой армии в целях совершенствования боевой подготовки штабов и личного состава проведены командно-штабные учения.

Соединения и военные части, привлеченные к учениям для приведения в состояние боевой готовности различной степени, были выведены в районы учений.

На следующем этапе учений на развернутых пунктах управления планировались операции, составлялись отчеты по различным видам деятельности, по принятию решений, организовывалась взаимосвязь между подразделениями и всестороннее обеспечение.

На практическом этапе учений силами специального назначения проведены рейды по боевым позициям и важным объектам, расположенным на переднем крае обороны условного противника.

На последнем этапе учений были проанализированы результаты деятельности, отмечено, что поставленные задачи выполнены в полном объеме, получен большой опыт дальнейшего совершенствования навыков боевого управления командиров и штабов.