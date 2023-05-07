НАТО повысило готовность своих ВВС в районе Чёрного моря
Североатлантический альянс повысил готовность своих воздушных сил в районе Чёрного моря из-за действий авиации России. Об этом сообщает Reuters.
«Самолёты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолёта рядом с польским военным самолётом Frontex над Чёрным морем близ побережья Румынии в пятницу», - передаёт агентство со ссылкой на свой источник в НАТО.