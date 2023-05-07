8 мая коллектив Crystal Group of Companies в связи со 100-летием архитектора и основателя независимого азербайджанского государства, видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева почтил память общенационального лидера на Аллее почетного захоронения и возложил венки и цветы к его могиле.

После в актовом зале компании состоялся совместный просмотр подготовленного по заказу ООО Crystal Group of Companies видеоролика, посвященного 100-летию общенационального лидера. В видеоролике рассказывается о любви простого народа к выдающейся личности, который успешно вывел Азербайджан из сложных исторических политических испытаний того времени, внес неоценимый вклад в развитие страны.

Отметим, что по случаю 100-летия общенационального лидера распоряжением президента Ильхама Алиева 2023 год объявлен «Годом Гейдара Алиева».