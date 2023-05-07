В Украине пообещали ликвидировать автономию Крыма

В Офисе президента Украины заявили, что после освобождения Крымского полуострова у него, скорее всего, отберут автономный статус.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, существование автономий в составе унитарного государства является питательной средой для сепаратистских настроений.

«Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше других регионов. Для унитарного государства автономия - это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне», - заявил Подоляк.