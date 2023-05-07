Турецкая наркомафия похитила и жестоко пытала азербайджанского студента

Организованная преступная группировка, занимающаяся торговлей наркотиками в турецком Зонгулдаке, похитила 24-летнего азербайджанского студента и жестоко пытала его в течение полутора месяцев. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Отмечается, что студент по имени Алисафа К. учится в университете Бюлент Эджевит. Он являлся членом организованной группы наркоторговцев, однако был наказан за потерю выданного ему пистолета. Оружие обнаружила турецкая полиция и с помощью него выследила Алисафу. Узнав об этом, наркомафия похитила азербайджанского студента и начала нещадно его пытать.

«Меня похитили, заперли в каком-то доме и начали пытать. Каждый день били палками. Мне сломали руку, насиловали деревянной ложкой. Вырывали ногти. Закрывали рот подушкой, чтобы не было слышно криков. Еды не давали, воду приходилось пить из туалета. Там я пробыл полтора месяца. Последние три дня пытали особенно жестоко. Потом посадили в машину, отвезли в безлюдное место. Хотели убить. Но мне удалось вырваться и убежать», — рассказывает Алисафа.