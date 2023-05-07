Всемирный форум по образованию, организованный под девизом «Повышение культуры обучения, повышение устойчивости и содействие устойчивости для более сильного, смелого и лучшего образования с помощью дизайн-мышления» проходит в Лондоне.

В рамках проходящего форума будут обсуждаться основные трудности и вызовы, стоящие перед мировым образованием, и пути их решения. На форуме также будут рассмотрены вопросы взаимопонимания между процессом обучения, людьми, учреждениями и системами образования.

На сессиях будет обсуждаться политика, направленная на развитие знаний, навыков, взглядов и ценностей, важность лидерства и технологической поддержки для ключевых образовательных целей.

Повестка дня общеобразовательных дискуссий также будет отражать устойчивость образования, процесс его понимания и вклад в глобальную устойчивость.

В рамках форума Эмин Амруллаев выступил с лекцией на тему: «Какую роль играет устойчивость в развитии образования и систем образования?» на 7-м пленарном заседании.

В ходе мероприятия Амруллаев также встретился с министром науки и высшего образования Республики Казахстан Нурбеком Саясатом и министром дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан Хилолой Умаровой.