В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева Федерация электронных видов спорта Азербайджана провела акцию по посадке деревьев. Она прошла с участием сотрудников Федерации, игроков и волонтеров.

Акция прошла в поселке Балаханы. Было посажено 100 эльдарских сосен, подходящих для почвенно-климатических условий Абшеронского полуострова.

Участниками акции было отмечено, что Гейдар Алиев всегда уделял большое внимание озеленению и оздоровлению окружающей среды.