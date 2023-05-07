В клинике, где лечился Навальный, задержали врача-убийцу

Кардиолог клиники «Шарите» в Берлине задержан по подозрению в убийстве двух пациентов, сообщает Berliner Zeitung.

Имя подозреваемого не раскрывается, известно лишь, что ему 55 лет. Врача обвиняют в двух случаях убийства пациентов в 2021 и 2022 годах.

По утверждению следствия, он намеренно вводил чрезмерные дозы седативного средства пациентам в отделении интенсивной терапии, чтобы они умерли. Точные мотивы кардиолога не известны. 8 мая суд Берлина изберет ему меру пресечения.

По данным издания, врача отстранили от работы еще в августе 2022 года, когда руководство клиники получило анонимное сообщение о незаконной медицинской процедуре. Обвинения в адрес кардиолога выдвинули только после получения медицинского заключения.

Эксперты изучили четыре подозрительных случая смерти в «Шарите», к которым был причастен подозреваемый, и пришли к выводу, что в двух из них введение чрезмерной дозы препарата не было оправдано с медицинской точки зрения.