Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Габалу» и находится в шаге от чемпионства

Команда Гурбана Гурбанова одержала крупную победу со счетом 3:0 и находится в шаге от очередного чемпионства.

На 43-й минуте Эльвин Джафаргулиев открыл счет в матче. А во втором тайме отличились Абделла Зубир (75-я минута) и Рамиль Шейдаев (84-я).

В следующем туре «Карабах» может обеспечит себе чемпионство. Для этого надо обыграть в гостях «Сабаил».

А «Габалу» ждет продолжение борьбы за 4-е место, которое может дать путевку в Лигу конференций.

Напомним результаты четырех других матчей 33-го тура: «Кяпяз» - «Сабах» - 0:3, «Шамахы» - «Зиря» - 0:3, «Туран-Товуз» - «Нефтчи» - 4:0, «Сумгаит» - «Сабаил» - 1:3.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 84 очка (33 матча)

2. «Сабах» - 77 (33)

3. «Нефтчи» - 61 (33)

4. «Габала» - 48 (33)

5. «Зиря» - 45 (33)

6. «Туран-Товуз» - 35 (33)

7. «Кяпяз» - 29 (33)

8. «Сумгаит» - 28 (33)

9. «Сабаил» - 25 (33)

10. «Шамахы» - 23 (33).