Маркарян работал шпионом под прикрытием в Дании

Журналисты датской газеты Information идентифицировали 12 из 15 сотрудников российского посольства в Копенгагене, которых власти Дании выслали из страны в апреле прошлого года, обвинив в шпионаже. Издание утверждает, что среди них были офицеры как Службы внешней разведки (СВР) России, так и Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Минобороны.

В числе идентифицированных сотрудников посольства называется, в частности, помощник военного атташе Сергей Маслов. Среди информации, собранной авторами расследования, оказался московский адрес, по которому зарегистрирована его жена.

Еще один высланный, атташе посольства Александр Чугунов, как выяснилось, прописан в Краснознаменске Московской области, который имеет статус закрытого города. Там располагается Главный испытательный космический центр Минобороны России.

Во второй части расследования утверждается, что Русский дом в Дании, который позиционируется как центр науки и культуры, много лет служил прикрытием для российской разведки. Изучив фото- и видеоматериалы с проводившихся там мероприятий, журналисты обнаружили некоторых из высланных шпионов.

Как пишет газета, глава Русского дома в Дании Артем Маркарян уделял особое внимание связям с Датским техническим университетом (DTU) и несколько раз организовывал конференции и другие мероприятия с участием представителей этого вуза и российских ученых.

Кроме того, журналисты обнаружили человека, который в 2019 году курировал образовательные и исследовательские проекты в Русском доме, и выяснили, что этот же человек работал в DTU. В аспирантуре этого же университета учился россиянин Алексей Никифоров, которого датский суд в мае 2021 года признал виновным в шпионаже и постановил выдворить из страны.