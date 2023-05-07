Чавушоглу спрогнозировал результаты выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет на выборах главы государства 14 мая 52-53%, такой прогноз дал в понедельник глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

«Будет один тур, президент наберет 52-53%. Что же касается парламента, то Партия справедливости и развития (правящая партия Эрдогана) получит более 300 мест (из 600) самостоятельно, а с учетом партий из альянса это количество будет еще больше», - сказал он.

В президентских и парламентских выборах 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан Турции, более 1,6 млн за рубежом уже отдали свои голоса.