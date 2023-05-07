Российский Су-35 «подрезал» польский самолет

Авиация НАТО приведена в повышенную готовность после того, как российский и польский истребители едва не столкнулись над Черным морем.

Подразделения воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности после того, как российский истребитель едва не столкнулся с польским самолетом над Черным морем недалеко от границ Румынии.

Сначала об этом рассказал чиновник НАТО агентству Reuters на условиях анонимности, а потом инцидент подтвердили официальные источники в Румынии, Польше и Frontex - службе, охраняющей европейские границы.

Инцидент произошел вчера, 7 мая, в международном воздушном пространстве.

По словам спикера польской пограничной службы, российский самолет Су-35 совершил «агрессивные и опасные маневры», приближаясь к польскому самолету и не соблюдая безопасную дистанцию, из-за чего польский экипаж временно потерял контроль над своим самолетом. А именно, российский самолет пролетел прямо перед носом польского самолета, пересекая его траекторию на опасном расстоянии: по оценкам экипажа, между двумя истребителями было всего около пяти метров.

После трех попыток приблизиться российский самолет улетел.