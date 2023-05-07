В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовали «круглый стол» с участием международных и местных экспертов.

Мероприятие было посвящено вопросам международного опыта решения проблем репатриации и реинтеграции.

Модератором выступил заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов. Участниками мероприятия стали Ханс Иоахим Хайнце, профессор Института исследований мира и международного гуманитарного права Бохумского университета, Али Аскеров, профессор университета Северной Каролины, другие ученые и сотрудники международных организаций.

Фуад Гусейнов, выступая на круглом столе, рассказал об истории армяно-азербайджанского конфликта и возникшей в результате этого конфликта проблеме беженцев и вынужденных переселенцев. Замглавы Госкомитета отметил, что в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и сегодня вопрос возвращения людей на родные земли находится в центре внимания руководства страны. В то же время данному процессу препятствует минная угроза, созданная Арменией. Всего с момента окончания 44-дневной войны в 2020 году жертвами мин стали 298 жителей Азербайджана, из них 54 погибли.

Ханс Иоахим Хайнце рассказал о своих впечатлениях от визита на освобожденные территории и поделился взглядами на вызовы постконфликтного периода и правовые последствия оккупации азербайджанских территорий.

Следует отметить, что монография профессора Хайнце о территориальных претензиях Армении к Азербайджану была опубликована на немецком языке в 2016 году, а юридическое заключение по известным резолюциям, принятым ООН в 1993 году, - на английском языке в 2020 году.

Участник круглого стола Али Аскеров, выходец из Западного Азербайджана, отметил, что депортация азербайджанцев с их исторических земель осуществлялась в несколько этапов, отметив, что члены его семьи также пострадали от проводимой Арменией политики.