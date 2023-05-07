Украинские СМИ сообщают об обстрелах Харькова и Днепра, зафиксировано по меньшей мере 6 «прилетов».

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, сообщили местные власти.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, обстрел ведется ракетами С-300.

Украинские военные телеграмм-каналы пишут о взлете трех российских самолётов ТУ-95МС и одного ТУ-22М3.

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.