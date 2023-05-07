Алиев, Пашинян, Макрон и Шольц могут встретиться в октябре

Президент Совета Европейского Союза (ЕС) Шарль Мишель продолжает тесные контакты с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы продвигать усилия ЕС по укреплению стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами, говорится в заявлении ЕС касательно Азербайджана и Армении.

«Лидеры (Азербайджана и Армении) договорились вновь собраться 14 мая 2023 года на трехстороннюю встречу в Брюсселе.

Их обсуждения также будут сопровождаться встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня 2023 года.

Лидеры также договорились продолжать проводить трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо для обсуждения текущих событий на местах и постоянных пунктов повестки дня брюссельских встреч.

Президент Мишель также выразил намерение пригласить лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии встретиться во второй раз на полях следующего саммита EPC в Гранаде в октябре 2023 года», - говорится в сообщении.