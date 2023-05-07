Союзник Эрдогана за исламизацию Турции
Лидер исламистской турецкой партии YRP, вошедшей в коалицию с правящей партией Справедливости и развития, Фатих Эрбакан призвал ввести религиозное образование в турецких школах.
«Система образования начнет воспитывать поколения, которые будут отдавать приоритет будущей жизни. Она (система) воскресит поколения, которые боятся Аллаха. Мы воспитаем поколения религиозных людей, а не материалистов», - пообещал Эрбакан, добавив, что его партия также намерена внести изменение в регулирование СМИ, запретив им «нарушать духовные и моральные ценности страны».