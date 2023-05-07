16-летнюю жительницу Шамкира шантажировали интимными фото

Несовершеннолетняя жительница Шамкирского района подверглась шантажу.

Местный житель обратился в полицию с жалобой на то, что неизвестный мужчина шантажировал его 16-летнюю дочь.

Угрожая несовершеннолетней тем, что распространит ее фотографии в социальных сетях, злоумышленник требовал у девушки крупную сумму денег.

На основе поступившей жалобы началось расследование.