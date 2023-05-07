"С сегодняшнего дня 9 мая будет Днем Европы в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев - это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые является основой Европейского Союза", - заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом глава украинского государства написал в Facebook.

* * * 10:29

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибыла в Украину по случаю Дня Европы. Об этом она написала на своей странице в Twitter.



"Приятно вернуться в Киев, где ценности, которые важны для нас, защищаются каждый день. Поэтому это очень должное место, чтобы праздновать День Европы именно здесь. Я приветствую решение президента Зеленского отмечать День Европы 9 мая также здесь, в Украине", - говорится в сообщении.

