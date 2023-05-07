Военный конфликт в Украине, а также начавшаяся война в Судане вызвали всплеск заболеваемости туберкулезом в мире. Эту проблему вынесут на слушания в ООН, пишет Associated Press (AP).

По информации агентства, особая проблема - беженцы, которые могут завезти туберкулез в Европу, судя по заявлениям профильных экспертов. Они заявляют, что экономические последствия конфликтов, прежде всего в Украине, а теперь и в Судане, оказывают «огромное влияние» на усилия по лечению людей с туберкулезом и диагностике новых случаев.

Исполнительный директор партнерства «Остановить туберкулез», доктор Лучика Дитиу отметила, что в Украине самое большое количество больных туберкулезом в Европейском регионе - 34 000 человек, а также большое количество людей с лекарственно-устойчивым туберкулезом.

«Украинцы на самом деле демонстрируют удивительную стойкость, делая все возможное для поддержания услуг по лечению туберкулеза... Но всех беспокоит то, чтобы люди в Украине имели доступ к лечению», — подчеркнула Дитиу.