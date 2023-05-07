США объявят о новом пакете помощи Украине на 9 мая

США 9 мая выделят Украине еще $1,2 млрд на долгосрочную помощь в сфере безопасности. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, очередной пакет помощи направлен на укрепление противовоздушной обороны Украины, будут выделены деньги на закупки систем ПВО, боеприпасов для них, беспилотников, артиллерии.



«В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются в Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины», - пишет AP.

Отмечается, что вместе с этим пакетом США в целом предоставили Украине почти 37 миллиардов долларов военной помощи с момента полномасштабного вторжения России.