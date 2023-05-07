Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:15

В Израиле не утихает скандал вокруг письма, направленного 32 депутатами израильского парламента министру иностранных дел Эли Коэну с призывом поддержать борьбу азербайджанцев, проживающих в Иране, за независимость. Как сообщалось ранее, большинство подписавшихся под письмом депутатов Кнессета от правящей коалиции во главе с бывшим министром иностранных дел Авигдором Либерманом позже отозвали свои подписи по настоянию министра разведки Гилы Гамлиэль. Это произошло после того, как противник режима, наследный принц Ирана Реза Пехлеви выразил резкий протест против письма депутатов Кнессета. Пехлеви заявил, что инициатива Израиля по поддержке борьбы иранских азербайджанцев за независимость может «послужить интересам» тегеранского режима.

Министр Гила Гамлиэль заявила оппозиционному агентству Iran International, что письмо было «недоразумением», и подтвердила, что убедила депутатов отозвать свои подписи. Гамлиэль согласилась с аргументом, что данное письмо может пойти на пользу властям в Тегеране. Но некоторые израильские эксперты и политики критикуют Гамлиэль за то, что она буквально заставила депутатов отозвать свои подписи. По их мнению, отказ израильского правительства поддержать эту инициативу депутатов противоречит ежедневным заявлениям об усилиях по борьбе с Ираном. Профессор Зеэв Ханин, представляющий университеты Бар-Илан и Ариэль, считает, что министр разведки не должна была подобным способом оказывать давление на депутатов.

По словам профессора, бурная реакция Пехлеви может быть вызвана как минимум тремя факторами. Во-первых, принц хочет быть центром и непререкаемым лидером всех крыльев иранской оппозиции — от светских прозападных либералов и умеренных исламистов до персидских неоимпериалистов. Вполне вероятно, что идеология последней группы наиболее близка его собственному политико-идеологическому мировоззрению, которое для него важнее свободолюбивых и автономистских настроений иранских этнических меньшинств - курдов, азербайджанцев, белуджей, восставших под властью его отца, шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Вторая причина резкого протеста Пехлеви может быть связана с его недавним визитом в Израиль. Ведь инициатива израильских депутатов была выдвинута лишь через несколько дней после данного визита, а пропагандистская машина Корпуса стражей исламской революции немедленно расценила инициативу как «особый жест Пехлеви сионистскому режиму для раздела и уничтожения Ирана в будущем». Видимо, поэтому Реза Пехлеви заявил, что инициатива депутатов Кнессета служит интересам иранского режима и полностью противоречит его обсуждениям в Израиле. Наконец, по мнению Ханин, Пехлеви мог неправильно понять заявление членов израильского парламента.