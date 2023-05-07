Генсек ООН признал: В Украине мир сейчас невозможен

В настоящий момент переговоры о мире в Украине невозможны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны, - отметил Гутерриш в интервью испанской газете El Pais. - Обе стороны убеждены, что могут победить».

По словам генсека ООН, «в этот момент я уже не вижу никакой возможности для немедленного достижения - мы не говорим о будущем - глобального прекращения огня, мирных переговоров».

«Цель состоит в том, чтобы сделать возможным - не сразу, но позже - справедливый мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН, - добавил генсек ООН. - Но до этого еще очень далеко».